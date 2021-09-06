Okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır yüz yüze eğitime kapalı olan okullar 6 Eylül Pazartesi günü kademeli olarak öğrencilere kapılarını açtı.

Uzun süren aradan sonra yeniden okullarına kavuşan öğrencileri yalnız bırakmayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Dumlupınar İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle buluştu. Pandemi süresince ilçedeki tüm okulların temizlik ve dezenfekte çalışmalarının belediye tarafından tamamlandığını belirten Başkan Salih Ekinci, “Belediye olarak eğitim alanında seferberlik başlatmak zorundayız. Öğrencilerin ve velilerin bu zor zamanlarında onların yanındayız. Her türlü imkanımızı geleceğimiz olan çocuklarımız için seferber ediyoruz. Zorlu bir süreç bizi bekliyor ve bunun üstesinden dayanışma ile gelebiliriz” diyerek, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğretmenlere başarılar diledi.

Pandemi kurallarını hatırlatan Başkan Ekinci, öğretmen ve öğrencilerin kurallara uyması gerektiğini vurguladı. Aşının önemine değinen Başkan Ekinci tüm öğretmenlerin aşılarını yapmaları gerektiğini söyledi. Ardından sınıfları ziyaret eden Başkan Ekinci, öğrencilerle sohbet ederek kitap hediye etti.

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