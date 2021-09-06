Şanlıurfa´da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 697 bin 741 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılında dersbaşı yaptı. Kentte tadilatı yapılan 7 okuldaki öğrenciler farklı okullara taşındı.

Kalabalık ve genç nüfusun fazla olduğu illerden Şanlıurfa'da, 2 bin 565 okulda, 33 bin 263 öğretmen ve 60 bin 349'u yabancı uyruklu olmak üzere 697 bin 741 öğrenci için ilk ders zili çaldı. Okul çağındaki çocuk sayısının fazla olduğu kentte, halen tadilatı devam eden 7 farklı okulun öğrencileri başka bir okula taşındı. Ulubatılı Mahallesi´nde bulunan Yunus Emre İlköğretim Okulu´nda çocuğunun eğitim gördüğünü ancak tadilat dolayısıyla bu yıl başka okulda başladığını anlatan veli Mahmut Dikbaş şunları söyledi:

"Benim çocuğum geçen yıl Yunus Emre İlköğretim Okulu´nda bu yıl burada eğitimine devam etmesi gerekirken buranın tadilatına başlandı. Çocuğu başka okula aldık. Bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Şimdi kitap almaya geldim ama halen okulda tadilat var. Bu tadilat nedeniyle zorluk çekiyoruz."

Başka bir öğrenci velisi Sinan Özdemir ise, "Burada eğitim gören öğrencileri başka okullara gönderdiler. Orada yığılmalar oldu" dedi.

Bu arada, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezindeki 7 okulda devam eden tadilatın 1 ile 3 ay arasında tamamlanacağını belirtti. Öte yandan kentte bakımsız ve onarıma ihtiyaç duyulan okullarda ise bakanlık tarafından bütçe aktarılmasının ardından tadilat başlatılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-09-06 17:02:57



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