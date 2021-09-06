İlk ders zilinde sıraları öğrencilerle paylaştılar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 20212022 eğitim öğretim yılının ilk gününde Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin heyecanını paylaştı.

6 Eylül itibariyle Tüm Türkiye’de yüz yüze eğitim heyecanı başladı. Şanlıurfa’da da uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunurken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’de öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.

Sizi tekrar sınıflarınızda gördüğüm için çok mutluyum

Öğrencilere kitap, okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve tişört hediye eden Başkan Beyazgül “2021 2022 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı uğurlu olmasını diledi. Öğrencilere anne, baba ve öğretmenlerinin sözlerini dinlemeleri yönünde nasihatlerde bulunan Başkan Beyazgül,” Derslerinize çalışmanızın yanında boş zamanlarınızda kitap okuyarak kendinizi sürekli yenilemelisiniz. Sizleri tekrar okullarınızda sınıflarınızda gördüğüm için çok mutlu oldum hepinize derslerinizde zihin açıklığı diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Said Payan ise 2021 2022 yılı eğitim ve öğretim yılının açılışında bizleri yalnız bırakmadığı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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