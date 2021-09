Eğitim yılının ilk dersinde öğrencilerle buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 20212022 eğitimöğretim yılının ilk dersinde öğrencilerle bir araya geldi. Haliliye Belediyesi olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunduklarının altını çizen Başkan Canpolat, eğitime destek noktasında çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

2021 2022 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinde Başkan Mehmet Canpolat, İbni Sina İlkokulunda öğrencilerle buluştu. Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural’ın da yer aldığı buluşmada Başkan Canpolat, çocuklara yeni eğitim yılın da başarılar diledi.

Haliliye Belediyesinin ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hazırladığı kırtasiye yardımlarını da okul idaresine teslim ettiklerini ifade eden Başkan Canpolat, yeni eğitim yılına ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğitim ve öğretimin yılının başladığı ilk gününde hep birlikte burada sahada okullarımızda olduk. Her zaman olduğu gibi Haliliye Belediyesi olarak tüm kurumlarla paydaş bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da yine yaptığımız gibi bu yılda yine öğrencilerimize destek olmaya gerek kırtasiye anlamında gerekse farklı anlamlarda milli eğitimle işbirliği halinde kendilerinin yanında olmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Yine ilk ders gününde Kaymakamımız Metin Esen’in himayelerinde hep birlikte şuanda okullarımızdayız. Hem eksiklerin giderilmesiyle alakalı hem de aynı zamanda öğrencilerimize katkı anlamında, destek anlamında kırtasiye desteğiyle ve bizim de yine gençlik merkezlerimiz olsun kütüphanelerimiz olsun hep birlikte inşallah geleceğimiz olan gençlerimize yatırımımıza devam edeceğiz diyorum” dedi.

Kaymakam Metin Esen de, çocuklara eğitim yılında başarılar dilediği açıklamasında, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat bugünde okulumuza eğitimin başladığı ilk günde ihtiyaçların giderilmesi için kırtasiye yardımında bulunmuştur. Her zaman için bize desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.”

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ise yapılan desteklerden dolayı Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Genç safahat kitabı hediye etti

Başkan Mehmet Canpolat, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ile birlikte Şanlıurfa Fen Lisesine geçti. Burada okul idaresi tarafından karşılanan heyet, daha sonra sınıfları ziyaret etti. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen heyet, daha sonra öğrencilere Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan bir kitap hediye etti.

