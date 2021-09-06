Başkan Yalçınkaya okul heyecanına ortak oldu

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte okul ziyaretinde bulundu ve aşı çağrısı yaptı.

Yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı ilk olarak Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gerçek’i ziyaret eden Başkan Yalçınkaya çiçek vererek yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti. Gerçek ve Yalçınkaya daha sonra Cumhuriyet İlk ve Orta Okulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlere çiçek hediye eden Başkan Yalçınkaya öğretmenlerin talep ve isteklerini dinledi. Öğretmenler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Öğrencileri de ihmal etmeyen Başkan Yalçınkaya bir sınıfa giderek öğrencilerle tek ilgilendi, sevinç ve heyecanlarını paylaştı.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Başkan Yalçınkaya aşı çağrısında bulunarak “Zor bir dönemden geçiyoruz. Temenni ederim ki herkes aşı olsun. Eğitim devam etsin. Öğrenciler derslerinde olsun. Dünyayı, Türkiye'yi yetişmiş insanlar inşa edecek. Bu noktada da ilmin muhakkak devam etmesi lazım. Yeni eğitim yılının camiamıza, hocalarımıza, öğrencilerimiz ve velilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gerçek de aşı çağrısında bulunarak,” Yeni eğitim yılı memleketimize hayırlı olsun. Pandemiden dolayı öğrencilerimizden uzak kalıp ara vermeksizin eğitim öğretimi sürdürmek istiyoruz. Velilere mesajım şu aşı konusunda duyarlı olalım, okullarımız kapanmasın” diye konuştu.

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