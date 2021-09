Şanlıurfa´da mahallelinin beslediği tilki kazada öldü

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, her gün geldiği parkta mahalle sakinleri tarafından beslenen tilki, araç çarpması sonucu öldü.

Karaköprü Mahallesi'nde bulunan parka her gece aynı saatte gelen tilki, bir süre önce hayvanseverler tarafından fark edildi. Mahalleliden Hanifi Taşkıran da 'Çilo' ismini koyduğu tilkiyi her gece elleriyle beslemeye başladı. Taşkıran ve diğer hayvanseverlerin beslediği tilki, dün gece araç çarpması sonucu öldü. Hayvanseverler, belediye ekiplerince yoldan kaldırılan tilkinin ölümüne üzüldüklerini söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-09-07 13:02:50



