Viranşehir’de yeraltı kazı çalışması biten alanların yapımına başlandı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, DEDAŞ ve ŞUSKİ tarafından yapılan yer altı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapımını yerinde inceledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım ve belediye meclis üyeleri ile Yenişehir Mahallesi'nde DEDAŞ’ın yer altı çalışması ve ŞUSKİ’nin içme suyu şebekesi döşemek için kazdığı kaldırım ve caddelerde incelemelerde bulunarak, fen işleri müdürü Mahmut Güldaş’tan bilgi aldı. Çalışmaların hızlandırılması talimatı veren Ekinci, DEDAŞ kazılarından dolayı bozulan kaldırımların yapımına başlandığını, ŞUSKİ’nin ise içme suyu şebekesi için Anadolu Lisesi Caddesi ve tren yolunda kazdığı 20 ve 21. caddelerin de en kısa sürede asfaltlanacağını söyledi.

Dedaş, Şuski ve Doğalgaz’ın yer altı çalışmalarından dolayı vatandaşların yaşadığı mağduriyetin farkında olduğunun altını çizen Ekinci, yer altı çalışmalarının bittiği alanlarda ivedilikle çalışmaların başladığını belirtti.

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