Viranşehir’de yeraltı kazı çalışması biten alanların yapımına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Viranşehir’de yeraltı kazı çalışması biten alanların yapımına başlandı

İHA

Viranşehir’de yeraltı kazı çalışması biten alanların yapımına başlandı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, DEDAŞ ve ŞUSKİ tarafından yapılan yer altı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapımını yerinde inceledi.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım ve belediye meclis üyeleri ile Yenişehir Mahallesi'nde DEDAŞ’ın yer altı çalışması ve ŞUSKİ’nin içme suyu şebekesi döşemek için kazdığı kaldırım ve caddelerde incelemelerde bulunarak, fen işleri müdürü Mahmut Güldaş’tan bilgi aldı. Çalışmaların hızlandırılması talimatı veren Ekinci, DEDAŞ kazılarından dolayı bozulan kaldırımların yapımına başlandığını, ŞUSKİ’nin ise içme suyu şebekesi için Anadolu Lisesi Caddesi ve tren yolunda kazdığı 20 ve 21. caddelerin de en kısa sürede asfaltlanacağını söyledi.
Dedaş, Şuski ve Doğalgaz’ın yer altı çalışmalarından dolayı vatandaşların yaşadığı mağduriyetin farkında olduğunun altını çizen Ekinci, yer altı çalışmalarının bittiği alanlarda ivedilikle çalışmaların başladığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahallenin Çilo’su kazada telef oldu Vatandaşın parkta beslediği tilki kazada telef oldu
YEREL HABERLER Mahallenin Çilo’su kazada telef oldu Vatandaşın ...
Şanlıurfa’da acı olay Koyun otlatan 2 çocuk sulama kanalına düştü Kanala düşen 2 çocuktan biri öldü, diğerini arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da acı olay Koyun otlatan 2 çocuk sulama ...
Yeraltı elektrik kablosu patladı, bir çocuk yaralandı Siverek’te faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Yeraltı elektrik kablosu patladı, bir çocuk ...
Şanlıurfa’da kantin denetimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kantin denetimi
Şanlıurfa´da mahallelinin beslediği tilki kazada öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da mahallelinin beslediği tilki kazada öldü
Kaldırımdaki kabloya temas eden Harun, akıma kapılarak yaralandı
YEREL HABERLER Kaldırımdaki kabloya temas eden Harun, akıma ...
Şanlıurfa’da çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ...
Şanlıurfa´da sulama kanalına düşen Enes öldü, Tahir kayıp
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da sulama kanalına düşen Enes öldü, Tahir ...
Şanlıurfa’da 30 şoför alımı için kuralar çekildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 30 şoför alımı için kuralar çekildi
Başkan Yalçınkaya okul heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Yalçınkaya okul heyecanına ortak oldu
Eğitim yılının ilk dersinde öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Eğitim yılının ilk dersinde öğrencilerle buluştu
İlk ders zilinde sıraları öğrencilerle paylaştılar
YEREL HABERLER İlk ders zilinde sıraları öğrencilerle paylaştılar
Kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı, 26 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı, 26 gün sonra ...
Şanlıurfa´da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 okul tadilatta
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 697 bin 741 öğrenci dersbaşı yaptı, 7 ...
Terör operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Terör operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı ...
Şanlıurfa’da 700 polisle 238 okul çevresi denetlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 700 polisle 238 okul çevresi denetlendi
Kavgada yaralanan şahıs 27 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Kavgada yaralanan şahıs 27 gün sonra öldü
Öğrencilere eğitim ve kırtasiye malzemesi desteği
YEREL HABERLER Öğrencilere eğitim ve kırtasiye malzemesi desteği
Okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı
Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi
YEREL HABERLER Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler ...
Babası tarafından yakılarak öldürülen kız toprağa verildi Yakılarak öldürülen kızın cenazesi defnedildi Ailesinin katılmadığı cenazeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürlüğü çalışanları defnetti
YEREL HABERLER Babası tarafından yakılarak öldürülen kız toprağa ...
TIR'daki ev eşyaları arasında 275 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'daki ev eşyaları arasında 275 kilo eroin ele ...
Şanlıurfa’da piyasa değeri 20 milyon lira olan 275 kilogram eroin ele geçirildi Şanlıurfa’da dev uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Polis 275 kilogram eroin ele geçirdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da piyasa değeri 20 milyon lira olan 275 ...
Şanlıurfa’da yeni eğitim öğretim yılı başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yeni eğitim öğretim yılı başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.