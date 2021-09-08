Viranşehir zabıtasından sıkı denetim

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Denetim çalışması kapsamında sabahın erken saatlerinde Karacadağ, Eski Urfa Caddesi, Derik Caddesi ve Ceylanpınar Caddesinde birçok iş yerini denetleyen zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafa da uyarılarda bulundu. Esnafa uyarıda bulunan ekipler, yayaların kaldırımları kullanabilmesi ve trafik sıkışıklığının yaşanmaması için kaldırımların işgal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Halk sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla esnafları denetlediklerini belirten Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mithat Alay, bu kapsamda ilçe genelindeki tüm işletmeleri denetlemeyi amaçladıklarını söyledi.

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