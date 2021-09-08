Kaldırılan üst geçit yerine akıllı sinyalize sistemi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme çalışmalarını yürüttüğü Akçakale yolunda geçici olarak kaldırılan yaya üst geçidi yerine alternatif olarak, yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla akıllı sinyalizasyon sistemi kurdu.

Büyükşehir Belediyesince ŞanlıurfaAkçakale yolunda yürütülen yol genişletme çalışmalarını hızlandırmak adına geçici olarak kaldırılmasına karar verilen yaya üst geçidin yer aldığı bölgede acil önlem alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, yaptığı çalışmayla 5 saat gibi kısa bir sürede yola akıllı sinyalize sistemi kurdu. Özellikle çocuklar başta olmak üzere yayaların herhangi bir tehlike ile karşılaşmadan karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla kurulan akıllı sinyalizasyon sistemi sayesinde bölgede yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Akçakale yolunda yürütülen yol genişletme çalışmalarının ardından kaldırılan yaya üstgeçidi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca tekrar yerine monte edilecek.

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