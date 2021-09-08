Eyyübiye’de çölyak hastaları unutulmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eyyübiye Belediyesi, ilçede yaşayan 450 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıttı.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında Eyyübiye Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarını unutmadı. İlçe genelinde bulunan çölyak hastalarına dağıtılmak üzere glütensiz besin maddelerini içeren 450 gıda kolisi, sosyal yardım işleri müdürlüğünde düzenlenen programla, çölyak derneği yetkililerine teslim edildi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Çölyaklı kardeşlerimize periyodik bir şekilde ulaşıyoruz” diye konuştu.

Gıda paketleri içerisinde, mısır unu, karışık puding, tatlı kurabiye, tuzlu kurabiye, mini kek, çikolata, makarna, un ve köftelik bulgur bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.