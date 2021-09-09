Viranşehir'de hizmet seferberliği devam ediyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kırsal mahallelerde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Hizmet seferberliğini sürdüren Viranşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Her şey Viranşehir için sloganı ile çalışmalarını sürdüren Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, üst yapı çalışmaları kapsamında Süleymaniye kırsal mahallesinde sathi kaplama asfalt çalışması başlattı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye meclis üyeleriyle birlikte yürütülen asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek, birim yetkililerinden bilgi aldı. Şu ana kadar birçok kırsal mahallede asfalt çalışmasını bitirdiklerini belirten Başkan Ekinci, ‘Yol medeniyettir’ şiarıyla çıktıkları bu yolda hedeflerinin ilçenin en ücra köşesine hızlı bir şekilde hizmet götürmek olduğunu söyledi. Merkez ve Kırsal mahallelere yönelik hizmet seferberliğinin aralıksız devam edeceğini kaydeden Başkan Ekinci, biten ve yapımı devam eden yolların şimdiden mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Sülaymaniye Mahalle Muhtarı Halil Altındağ ise, çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti belediyesinden önce yaklaşık 20 yıl boyunca buraya hizmet getirilmediğini ilk defa mahallelerine getirilen hizmetten memnun olduklarının altını çizdi. Muhtar Altındağ, kendilerini yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtaran Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti. Başkan Ekinci ve beraberindeki meclis üyeleri, daha sonra Samanlı ve Fareli kırsal Mahallesinde biten yolları gezdi, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

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