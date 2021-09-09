Karaköprü’de okul kantinlerinde pandemi denetimi

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitimöğretim sezonunun açılmasıyla birlikte okul kantinlerinde hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimleri sürdürüyor.

20212022 EğitimÖğretim yılının başlamasıyla birlikte Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantinler ile yemekhanelerde sıkı denetimlere başladı. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlığına önem veren Karaköprü Belediyesi, okul kantinlerini denetleyerek öğrencilerin sağlıklı besinler tüketmesi için kantincileri uyarıyor. Kantinlerde gazlı içecek, kızartma ve cips satışı yapanlara idari yaptırım uygulayan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen denetimi de yaptı. Ayrıca yemekhane hizmeti verilen okullardaki yemekhaneler ve mutfakları da denetlenerek sağlıklı bir şekilde yemek hizmeti verilmesi için gerekli uyarılar yapılıyor Kantincilere satılmaması gereken ürünler, kantinde olması gereken hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihinin kontrol edilmesiyle ilgili bilgi veren ekipler, kurallara uyan kantinlere teşekkür etti.

Zabıta ekipleri, özellikle COVİD 19 pandemisi nedeniyle teneffüslerde kantin görevlilerinin yığılma oluşmasını engellemesi ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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