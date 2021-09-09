Şanlıurfa’da beyaz altın hasadı başladı Beyaz altında hasat dönemi

Türkiye'de üretilen pamuğun önemli bir kısmının karşılandığı Şanlıurfa 'da "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa 'da GAP Eylem Planı kapsamında sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak tarımsal üretim de katlandı. Sulanabilen tarım arazisi alanlarının artmasıyla ekim alanı her yıl genişleyen pamuk, lifiyle tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor. Bölgede stratejik ürünlerin başında gelen pamuk “Beyaz altın olarak” nitelendiriliyor. Türkiye'nin dünya genelinde tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan Şanlıurfa’da pamukta yeni hasat dönemi başladı. Çiftçiler, yaz boyunca etkili olan kavurucu sıcaklara rağmen suladıkları ve bakımını yaptıkları ürünlerinden bereketli bir hasat sezonu geçirmeyi umut ediyor. Tarlada ailesi ve işçilerle birlikte elle hasat yapan çiftçilerden İbrahim Aslan, tek temennilerinin bu yıl tatmin edici bir fiyatın belirlenmesi olduğunu söyledi.

“Bereketli bir yıl diliyoruz”

Çiftçi İbrahim Aslan, “34 gündür pamuk hasada başladık. İnşallah bereketli bir yıl olur. Dönümde yaklaşık 500 kilo pamuk elde ediliyor. Temennimiz fiyatın iyi olmasıdır. Çiftçi çok zor durumdadır. Gübre ve mazot parası çok yükseldi. Bu sıcağın altında çalışıyoruz. Çok zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 4045 derece sıcaklık altında iş yapıyoruz. Bazen susuz bazen de aç kalabiliyoruz. Tek temennimiz bu yıl fiyatların iyi olmasıdır” dedi.

“Zor ama çalışmak zorundayız”

Tarlada güneş altında çalışmanın zorluğunu anlatan işçilerden İsmail Arslan, “Sabah 05.00 sıralarında tarlaya geliyoruz, akşam saat 19.00'a kadar çalışıyoruz. Günlük 80 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Zor ama çalışmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

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