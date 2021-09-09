Şanlıurfa´da 14 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, hakkındaki 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y., jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Karaköprü İlçe Jandarma ekipleri, 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y.'yi gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-09-09 15:07:11



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