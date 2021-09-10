Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, önce önündeki otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Karakurt (27) hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece İbrahim Karakurt yönetimindeki 10 UR 222 otomobil, aynı yöne giden sürücüsü öğrenilemeyen 55 DJ 425 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada, araçta sıkışan sürücü Karakurt yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan İbrahim Karakurt, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-09-10 11:42:06
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