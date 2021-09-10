Canpolat Karşıyaka semt pazarı projesini inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karşıyaka Mahallesinde yapımı devam eden halı saha, semt pazarı, muhtar evi, zabıta amirliği ve cami inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Karşıyaka Mahallesinde geçtiğimiz aylarda başlayan Haliliye Belediyesi Karşıyaka Kompleks Projesinin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Mahallenin ihtiyacını karşılayacak olan semt pazarı, halı saha, muhtar evi, zabıta amirliği ve cami inşaatının bulunduğu alanı Başkan Mehmet Canpolat, beraberindeki teknik ekiple birlikte inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan’ın da yer aldığı incelemede teknik personeller, Başkan Canpolat’a çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, projenin hizmete sunulması talimatını veren Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi Karşıyaka Mahallemizdeki semt pazarımızı, halı sahamızı ve cami inşaatımızın şuanda inşaat alanındayız. Hummalı bir şekilde çalışmalar şuanda burada yürüyor, inşallah en kısa süre içinde vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Geçtiğimiz günlerde halı sahayı hizmete sunduk, şuanda da semt pazarında ilgili başkan yardımcımız ve ilgili teknik arkadaşımız ve müteahhit arkadaşımız ile geziyoruz. İnşallah en kısa sürede Karşıyaka Mahallemizin yollarını bitirdik. Bitirdiğimiz gibi burada eksik olan semt pazarıyla ilgili ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız. Ayrıca yine aynı şekilde burada kot farkından dolayı çıkan bir boşluğu da zabıta müdürlüğümüze tahsis ediyoruz. Karşıyaka Mahallemiz sosyal donatı anlamında parkı, yolu, temizliği, semt pazarı, camisi olmak üzere zabıta müdürlüğü ile birlikte daha güvenli bir mahalleye dönüşecektir. Gece Gündüz demeden hep birlikte Haliliye Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet noktasında elimizden geldiği kadar tüm gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu teveccühe ve dualara sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Canpolat, açıklamalarının ardından proje inşaatında çalışan işçilerle ve bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti.

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