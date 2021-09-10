Şanlıurfa’ya nefes aldıracak yeni meydanlar kazandırılacak

Şanlıurfa’da vatandaşların nefes alacağı, dinleneceği yeni meydanlar, parklar ve yeşil alanları artırma çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, yıkılan eski belediye hizmet binasının yerine inşa edeceği belediye parkı projesi çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa’ya yeni meydanlar ve yeşil alanlar kazandırmak için şehrin kalbinde bulunan betonarme yapıları yıkarak şehrin tarihi siluetini ortaya çıkaran büyükşehir belediyesi yeşil alan olarak düzenleyeceği eski hizmet binasının yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeşile ve kent estetiğine büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehrin kalbi konumunda bulunan belediye parkı alanında, çalışmaların hızlandırılması talimatını verirken, toplam uygulama alanının 3 bin 930 metrekare olduğu projede yeşilin ön planda tutulması talimatını verdi. Kent merkezinin nefes almasını sağlayacak standartlarda ve yüzde 70 oranında yeşil alan olarak tasarlanan projede, ağaçların tamamı korunacak ve bu ağaçlara ek olarak 269 adet, şehir iklimine ve alan tasarımına uygun yeni ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa’nın kalbi konumunda olan ve şehre nefes aldıracak olan yeşil bir alan daha kentte kazandırılacak.

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