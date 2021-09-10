Viranşehir kırsalında asfalt çalışması

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kırsal mahallelerde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, beraberindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi heyeti ile Oğlakçı, Zok, İncirli Zigreş, Eser ve 18 kırsal mahallenin kullandığı grup yolunda başlattıkları asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada birim yetkililerinden bilgi alan Ekinci, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yapılan alt ve üst yapı çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirtti.

Tüm gayretlerinin vatandaşlarının memnuniyetini sağlamak olduğunu belirten Ekinci, “Yol medeniyettir’ anlayışından hareket ederek hiçbir köyü , hiçbir köyümüzden ayırt etmeden her yere hizmet götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.