Şanlıurfa'da tır zincirleme kazaya neden oldu: 1'i çocuk 2 yaralı

Şanlıurfa'da iddiaya göre park halindeki tırın sürücüsünün kapısını açması sonucu arkadan gelen üç otomobilin birbirine çarptığı kazada anne ve çocuğu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, SuruçŞanlıurfa yolu Çadır Kent yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park halindeki tırın sürücüsünün kapıyı açması sonucu arkadan gelen üç otomobil çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen anne ve 4 yaşındaki çocuğu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.