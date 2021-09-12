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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de Göbeklitepe Kültür Evi inşaatı yükseliyor

İHA

Haliliye’de Göbeklitepe Kültür Evi inşaatı yükseliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, istihdam ve meslek edindirme faaliyetlerine katkı sunacak hizmetlerin yer alacağı Göbeklitepe Kültür Evinin inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Başkan Canpolat, “Göbeklitepe Kültür Evimiz gençliğe bir yatırımdır” dedi.
Karşıyaka Mahallesinde gençlerin meslek edinme imkanı kazanacağı ve derslerine çalışma noktasında kütüphane hizmetlerinden faydalanması hedefiyle yapım çalışmaları başlayan Göbeklitepe Kültür Evi inşaatı, hızlı bir şekilde devam ediyor. İçerisinde meslek edindirme atölyeleri, gastronomi sınıfları, kütüphane ve konferans salonu yer alacak olan merkezin inşaatını Başkan Mehmet Canpolat, beraberindeki teknik ekiple birlikte inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekipten çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, bina içerisindeki planlamaları da denetledi.
Göbeklitepe Kültür Evi projesinin gençlere yönelik bir yatırım olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Canpolat, yaptığı açıklamada,“ Haliliye Belediyesi Göbeklitepe Kültür Evimizdeki tabi ki temel hedefimiz gençlerimiz ve gençlerimizin istihdamına yönelik mesleki edindirme ofislerimizde kendilerine meslek sahibi yapmayı hedefliyoruz. Gastronomi merkezimizde de temel hedefimiz bu. Kütüphanemizde gençlerimize ders çalışacakları bir ortam sunup, eğitim noktasında da kendilerini geleceğe hazırlamayı planlıyoruz ve Göbeklitepe Kültür Evimiz gençliğe bir yatırımdır. İnşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor ve inşallah kısa zamanda çalışmalar tamamlanacak. Gençlik bizim her şeyimiz, gençliğe yatırımı önemsiyoruz. Belediyeler olarak gerek temelini atacağımız fabrikalarla, gerekse bu tip kültür evlerimizle birlikte genç kardeşlerimizin her zaman yanlarında olma gayretimiz devam edecektir” diye konuştu.
Başkan Mehmet Canpolat, açıklamalarının ardından çalışmaları yürüten işçilerle sohbet etti.

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