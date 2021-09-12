Şanlıurfa’da trafik kazası:5 yaralı

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Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa S.’nin kullandığı 63 EB 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil D.’nin kullandığı 01 HD 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Mustafa S. ile aynı araçta bulunan Songül, S., İsmail S., Yusuf S. ve Elif S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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