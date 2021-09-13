Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçe girişinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 BD 845 plakalı Tofaş marka otomobil, 02 KN 039 plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı. Kazada 80 BD 845 plakalı otomobilde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.