Şanlıurfa´da boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA´da çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı. Patlayan borudan metrelerce yükseğe fışkıran su çevreye yayıldı.
Refahiye Mahallesinde Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) görevlilerince yol altında bulunan su hattında çalışma yapıldığı sırada boru patladı. Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı. Tazyikli su uzun süre çevredeki yola aktı. Bazı sürücüler fışkıran suyun altına araçlarını getirerek yıkanmasın sağladı. ŞUSKİ ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından patlayan su borusu onarılarak yol trafiğe açıldı.
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-09-14 13:35:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.