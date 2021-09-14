Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da terör örgütü FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda 4´ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, emniyetin mahrem imamıyla irtibatı bulunduğu belirlenen 4´ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütün elebaşının kitapları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-09-14 14:11:24



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