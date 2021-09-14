Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi öldü

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Şanlıurfa’da bir fabrikada çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu işçi Muhammed Elalyan (26) çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin fark etmesiyle durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elalyan’ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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