Akçakale kırsalında asfaltlama atağı sürüyor

Akçakale Belediye kırsalda başlatılan yol atağı kapsamında Demirci Mahallesinde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Akçakale kırsalı üst yapıda modern çehresine kavuşmaya devam ediyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteği ile ilçe kırsalında asfaltlama atağı başlatıldığı günden bu yana çok sayıda mahallede yollar yenilendi. O mahallelerden biri de kırsal Demirci Mahallesi oldu. Mahallede stabilize yol çalışmalarının ardından asfaltlama çalışması da başlatıldı. Başkan Yalçınkaya da beraberinde Meclis Üyesi Şerif Bozkurt ile mahalleye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Yalçınkaya çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek, “Bu köy çok önemli köylerimizden birisidir. Asfaltını yapıyoruz. Asfaltlanan yolu Şanlıurfa anayoluna bağlayacağız. Bu ana yol ile irtibat hem Akçakale hem de Şanlıurfa üzerinde sağlanmış olacak. Burası yılardır bu hizmetin hasretini çekmiş, yıllardır bu yolu beklemiş, yıllardır bu yolun çilesini çekmiş. Bugün itibariyle büyükşehrin yardımlarıyla bu hizmeti tamamlıyor ve kardeşlerimizi yola kavuşturuyoruz. Yolun hem buradaki kardeşlerimize hem yöreye hem de bölgemize hayırlı olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

Yıllardır bekledikleri hizmete kavuştuklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Osman Dağ ise emeği geçenlere teşekkür etti.

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