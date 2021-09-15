Şanlıurfa´da silah kaçakçılığına 2 gözaltı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığının tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, belirlenen kırsal mahalledeki 2 adrese operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda; gizli bölmelere yerleştirilen 3 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu ve 105 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-09-15 12:50:41
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