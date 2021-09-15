Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB’de altyapı çalışması devam ediyor

Şanlıurfa’da üretilen gıda hammaddesinin işlenerek pazarlanmasında en önemli adımlardan biri olacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (Gıda OSB) altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin, kanalizasyon altyapı çalışmaları devam eden bölgede, su ve elektrik işlerinin tamamlanmasıyla fabrika binalarının kurulmaya başlanacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın ve Şanlıurfa OSB Müdürü Osman Oktay ile birlikte altyapı çalışmalarının devam ettiği Şanlıurfa Gıda Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Erin, devam eden altyapı çalışmaları hakkında Gıda İhtisas OSB Müdürü Muhammed Şansal’dan bilgi aldı. Proje çizimleri üzerinde yaptığı değerlendirmelerin ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erin, toplam büyüklüğü 235 hektar olan Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB’de 86 sanayi kuruluşu bulunacağını ve kısa sürede alana ilave yapmak zorunda kalacaklarına inandığını söyledi. Vali Erin, tarım ve hayvancılığın ülkemizdeki merkezi konumundaki Şanlıurfa’nın, bu yatırımla birlikte gıda sektöründe dünya çapında adından söz ettireceğini ifade etti. Yatırımların gerçekleşmesiyle 10 bin istihdamın hedeflendiği Gıda İhtisas OSB’de yatırımcılara 6. teşvik bölgesi hibe ve destekleri kapsamında birçok muafiyet ve mali destek sunulacağını hatırlatan Vali Erin, kanalizasyon ve yağmur drenaj sistemlerinin tamamlanmak üzere olduğu bölgede su, elektrik, internet altyapısı ve yol yapım işlerinin tamamlanmasının ardından ilk fabrika binalarının yükselmeye başlayacağını söyledi.

Altyapı çalışmalarını 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Vali Erin, 15 Eylül 2021 itibariyle 86 parselden 11’inin yatırımcılara tahsis edildiğini, 19 yatırımcının da talebinin olumlu karşılandığını ifade ederek, söz konusu firmaların yükümlülüklerini yerine getirmesi akabinde doluluk oranının yüzde 35’e ulaşacağını belirtti.

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