Haliliye’de talepler yerine getiriliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımına devam edilen semt pazarı ve sosyal yardım kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Canpolat, çalışmaların en yakın sürede tamamlanıp, projenin hayata geçirileceğini belirleterek, “Vatandaşlarımızın taleplerini bir bir yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Canpolat, beraberindeki teknik ekiple birlikte Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımında sona yaklaşılan Semt Pazarı ve Sosyal Yardım Kompleksi projesinin inşaat alanında denetimde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan’dan yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, projede sorumlu teknik ekiple de çalışmalara ilişkin görüştü. Sosyal Yardım Müdürlüğünün şubesinin yer alacağı alandaki inşaat çalışmalarını da inceleyen Başkan Canpolat, projenin kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

İncelemelerinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Canpolat, “Ahmet Yesevi Mahallemiz, Haliliye ilçemizin nüfus anlamında Devteşti Mahallesinden sonra ikinci büyüklüğe sahip mahallesi. Bu mahallemizde evlerin arasında, yol üzerinde pazar kuruluyordu. Bizde seçim öncesi yine gezilerimizde ve seçim sonrası incelemelerimizde, vatandaşlarımızdan semt pazarı talebi aldık. Bu doğrultuda hemen seçim sonrasında planlamamızı tamamladık ve pafta üzerinde projelendirmeyi bitirdikten sonra çalışmalara başladık. Şuanda Ahmet Yesevi bölgemizdeki ihtiyaca hasıl semt pazarının inşaatı hızlı bir şekilde sürüyor. Bu bölgede kottan dolayı çıkan alanda da, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün bir şubesi bulunacak. Ahmet Yesevi Mahallemizin eksik kalan parklarını da inşallah bu sene program içerisine almışız. Semt pazarımız inşallah en kısa sürede bitecek ve pazar günleri dışında da otopark alanı olarak kullanılabilecek. Haliliye ilçemize, Şanlıurfa’mıza, özelde Ahmet Yesevi Mahallemize ve sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Mehmet Canpolat, açıklamalarının ardından proje inşaatında görevli işçilerle de sohbet etti.

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