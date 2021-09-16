Şanlıurfa meclisinde Eylül ayı toplantısı gerçekleşti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı üçüncü oturumu toplantısı gerçekleştirildi. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül ayı toplantısının üçüncü birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan başkanlığında meclis üyelerinin de katılımıyla meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan mecliste alınan kararların Şanlıurfa’ya hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başkan Vekili Ahmet Kaytan, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu üç konu vardı. Bu konulardan ilki Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ham suyun ulaştırılması konusuydu. Meclisimiz bu konuda Başkanımızı yetkilendirdi. Bunun yanında Hilvan Katı Atık transfer istasyonuyla ilgili bir yetki verilmesi söz konusuydu. Meclisimiz bu yetkiyi de sağlamış oldu. Bir diğer konu ise yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Harran Üniversitesi Kampüsüne gidecek öğrencilerin özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan sıkışıklığı gidermek daha rahat ve huzurlu bir ulaşım imkânlarından yararlanmalarını sağlayabilmek için ek sefer yapacak araç sahiplerine gelir desteği konusuydu. Bu konu da meclis gündeminde görüşülerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e yetki verilmiştir. Alınan kararların Şanlıurfa’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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