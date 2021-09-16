Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, ‘tefecilik suçuyla mücadeleye yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Hilvan ilçesinde 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek oranlarda faiz uygulayarak borç para verdikleri, şahısları borçlarını ödeyemez hale getirerek tehditlerle malvarlıklarını ellerinden almaya çalışarak mağdur ettikleri bildirildi. Yapılan aramalarda, borçlu şahısların isimlerinin yazılı olduğu defterler ile 1 adet tabanca ve bir işyerinde yapılan aramada ise 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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