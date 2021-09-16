Akçakale sanayisinde yeni dönem toplantısı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya sanayi esnafıyla toplantıda bir araya geldi.

Akçakale'nin gelecek yüzyılın şekillendirecek projelere öncülük Başkan Yalçınkaya bu kez ekonominin can damarı olan sanayi sitesi için harekete geçti. Yalçınkaya, sanayi esnafıyla kahvaltılı toplantıda buluştu. Toplantıda esnafın talep ve önerilerine kulak veren Başkan Yalçınkaya Sanayi Sitesinin yapımı için yer bulma sözü verdi.

Yalçınkaya, geleceğe yönelik adımlar atıyoruz

Canla başla çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Yalçınkaya da sanayi sitesi için konun takipçisi olacaklarını belirtti.

Yalçınkaya, “Burada yeni bir küçük sanayinin kurulması lazım. Esnafımız bir an önce kooperatiflerini kursunlar. Yer tahsisi ve Ankara'daki takibiyle sanayi sitesini bir an önce işler hale getirmemiz lazım. Akçakale büyüyen bir yer gelişen bir yer. Sınırda, Ortadoğu'nun kapısında olan bir yer. Akçakale'nin geleceğine yönelik adım atmaya çalışıyoruz. Yollarıyla, parklarıyla, sanayisi ile organize sanayisi ile bunların hepsini planlamak zorundayız. Çünkü gelecek bizden hesap soracak. Biz hesabı bugün yapıp gerekli adımları atacağız ve gayretle, canla başla gece gündüz çalışıyoruz. Bundan sonraki her çalışmamızda onlar da desteği verecek, bizler de devlet katında bu işin takipçisi olacağız” dedi.

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