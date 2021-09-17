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Hayırseverler Şanlıurfa'ya üç yeni okul kazandırdı Hayırseverlerin yaptırdığı okul törenle hizmete sunuldu

İHA

Hayırseverler Şanlıurfa'ya üç yeni okul kazandırdı Hayırseverlerin yaptırdığı okul törenle hizmete sunuldu

Şanlıurfa'da hayır severler tarafından yaptırılan 3 okul törenle hizmete sunuldu.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde daha önce Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesini yapan hayırsever iş adamı Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu tarafından yeni yaptırılan ve annesinin adını verdiği 24 derslikli Ruzkiye Çulcuoğlu Ortaokulu ile kız kardeşinin adını verdiği 8 derslikli Türkan Erçetin Anaokulu, düzenlenen törenle eğitim öğretimin hizmetine sunuldu. Avrupa Birliği Frit Projesi çerçevesinde Birecik TOKİ yolu üzerinde inşa edilen 24 derslikli bir ortaokulun isim hakkı ise, eğitime yaptığı 1 milyon liralık bağışı nedeniyle Nizipli hayırsever Kasım Böler’e verildi. Kasım Böler’in dede ve ninesinin adını verdiği ZelihaMehmet Faiz Sözmen Ortaokulu da düzenlenen törenle hizmete girdi.
Birecik Hastane Caddesindeki Ruzkiye Çulcuoğlu Ortaokulu’nda düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ve Aziz Aydınlık, Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, CHP İl Başkanı Hayrettin Cıdır, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu, hayırseverler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kur’anı Kerim tilaveti, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, eğitime yapılan yatırımların önemine değinerek, katkılarından dolayı hayırseverler Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu ve Kasım Böler’e teşekkür etti.
Vali Abdullah Erin, Kaymakam Kadir Duman ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam tarafından hayırseverlere onurluk takdiminin ardından, öğrencilerin kurdele kesimi ile okulların açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninden sonra okulu gezen Vali Erin ve beraberindekiler, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Vali Erin hayırseverlere çağrısını yineledi
Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, eğitime katkı ve desteklerinden dolayı Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu, Kasım Böler, Mahmut Mirkelam ve ailelerine teşekkür ederek, okul açılışları için Birecik’te bulunmaktan duyduğu memnuniyet dile getirdi. Birecik’in, medeniyet başkenti Şanlıurfa’nın öncü ilçelerinden biri olduğunu dile getiren Vali Erin, dört buçuk yıla yakın süredir görev yaptığı Şanlıurfa’da en öncelikli meselelerinin eğitim ve kültür hayatının geliştirilmesi olduğunu ifade etti.
Vali Erin, devletin eğitim yatırımları yapılmaya devam ederken, eğitim meselesinin sadece öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olmadığı çağrısında bulunarak, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söylediklerini anımsattı.
2002’de Şanlıurfa genelinde derslik sayısının 5500 civarında olduğunu, 2018 ile 2020 arasında 5 bin derslik daha inşa edildiğini kaydeden Vali Erin, yeni inşa edilen 500’e yakın okul olduğunu ifade ederek desteklerinden dolayı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya teşekkür etti. Eğitim yatırımlarına destek olmaları için hayırseverlere destek çağrısını yineleyen Vali Erin, Birecik’te 153 okul olduğunu, son üç yıl içerisinde on okulun inşa edildiğini ve bu okullardan birinin de Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu tarafından yaptırıldığını dile getiren Vali Erin, “Birecik’te 28 bin 500 öğrencimiz, 1723 öğretmenimiz var. Derslik başına düşen öğrenci sayımız il genelinde 32, 33 iken Birecik’te 25 civarındadır. Bu, Türkiye ortalamasına yakındır. Birecik ilçemiz birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da Türkiye ortalamasını yakalayabilmiş bir ilçemizdir.” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Birecik’teki öğrenci pansiyonlardaki doluluk oranının yüzde 60 seviyesinde olduğunu kaydeden Vali Erin, kırsaldaki çocukların daha rahat eğitim ortamına kavuşması için buraya yönlendirmek istediklerini, taşımalı eğitimi sonlandırmaya yönelik yeni okul yapma çalışmalarına da devam ettiklerini söyledi. Eğitime desteklerinden dolayı Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu’na ve eğitime yaptığı 1 milyon TL’lik bağış nedeniyle Kasım Böler ile ailelerine teşekkür eden Vali Erin, yeni okulların Birecik’e hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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