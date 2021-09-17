Üniversiteyi kazanan öğrencilere kitap hediyesi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya belediyenin ücretsiz kurslarında eğitim görerek üniversiteyi kazanan öğrenciler ile bir araya gelerek kitap hediye etti.

“Önceliğimiz eğitim” diyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın hayata geçirdiği etüt merkezi, ilçenin gurur tablosuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kültür Merkezi’nde 3 yıldır faaliyet gösteren etüt merkezinde sınava hazırlanan ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler öğretmenler eşliğinde ücretsiz kurs imkanı sağlanıyor. Özellikle pandemi döneminde merkeze gelerek eğitim desteği alan öğrencilerden pek çoğu üniversite sınavlarını kazanarak hayallerine kavuştu. Başkan Yalçınkaya da etüt merkezine giderek üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Yalçınkaya öğrencileri tek tek tebrik ederek kitap dağıttı.

Kendilerine üniversite hayatlarında da başarılar dileyen Yalçınkaya, “Belediye başkanlığına başladığım andan itibaren gönlümüzde, aklımızda, ufkumuzda hep eğitim vardı. Buranın geleceği eğitilmiş insanlara bağlı. Dershanemizi onun için açtık. Üniversiteyi kazanan öğrenciler gurur tablomuz. Bundan sonraki hayatlarında da hep yanlarında olacağız. Yolları açık olsun” dedi.

Sınavı kazanamayan öğrencilere de seslenen Başkan Yalçınkaya “Kazanamayan öğrencilerimize buradan şunu söylüyoruz: Hayat, yarış devam ediyor. Bundan sonraki eğitimlerinde bizimle beraber olsunlar. Bu yolu beraber yürümeye devam edeceğiz. Bizim hedefimiz gelecek yıllarda bu tablonun üstünde daha güzel tablolar ortaya çıkarmak ve Akçakale’nin geleceğinde bu eğitilmiş insanların çok büyük rolü olacak. Canla başla öğrencilerimizi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Hatice Ökgörgen ise, “Belediye başkanımızın açmış olduğu eğitim kursunda geçen yıllardan itibaren eğitim aldık. Başarılar elde ettik. Hem başkanımızın hem ailelerimizin desteği çok oldu. Desteklerinden dolayı Sayın başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

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