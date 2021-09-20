İskelede yangın çıktı, vatandaşlar seferber oldu

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde daha önce feribot iskelesi olarak kullanılan kulübede yangın çıktı, vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Nissibi köprüsü yapılmadan önce SiverekAdıyaman arasında ki feribot seferlerinin yapıldığı iskelede bulunan kulübede, henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye pikniğe gelen vatandaşlar, kulübeden dumanların yükseldiğini fark etmeleri üzerine yangına hortum ve kovalarla müdahale etti. Kısa sürede alevlerin sardığı kulübe kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.