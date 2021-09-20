İskelede yangın çıktı, vatandaşlar seferber oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde daha önce feribot iskelesi olarak kullanılan kulübede yangın çıktı, vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.
Nissibi köprüsü yapılmadan önce SiverekAdıyaman arasında ki feribot seferlerinin yapıldığı iskelede bulunan kulübede, henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye pikniğe gelen vatandaşlar, kulübeden dumanların yükseldiğini fark etmeleri üzerine yangına hortum ve kovalarla müdahale etti. Kısa sürede alevlerin sardığı kulübe kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.