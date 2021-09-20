İşe giderken sırtından tüfekle vurularak öldürüldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, işe gitmek için evden çıkan Aziz Erkan (44) sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol yapım şantiyesinde çalışan Aziz Erkan, sabah evden çıktığı sırada arkasından gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sırtından tüfekle vuruldu. Silah sesini duyan çevredekiler, Aziz Erkan'ın sokak ortasında kanlar içerisinde yerde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine geçen ekipler, Erkan´ı ilk müdahalesini yaptıktan sonra Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Aziz Erkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-09-20 17:09:51



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