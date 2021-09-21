Cinayet şüphelisi kayalıkların arasında yakalandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 9 ay önce işlenen cinayetin firari şüphelisi, jandarmanın operasyonuyla gizlendiği kayalıkların arasında yakaladı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbaşı Mahallesinde 6 Ocak 2021 tarihinde Mehmet Sinan Ortakaya´nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı olan firari Halil Karahan´ın ilçede gizlendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şafak vakti düzenlediği operasyonla şüpheli Halil Karahan'ı gizlendiği kayalıkların arasında yakaladı. Gözaltına alınan Karahan, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2021-09-21 18:41:55
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