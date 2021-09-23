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Bilim insanları Şanlıurfa'da buluştu 2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu düzenlendi

İHA

Bilim insanları Şanlıurfa'da buluştu 2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Belediyesinin işbirliğiyle Şanlıurfa'da '2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu' düzenlendi.
Bir otelin toplantı salonunda, Şanlıurfa ve çevresindeki Neolitik Çağ'a ait önemli yerleşimler ve yürütülen kazı araştırmaların tanıtıldığı sempozyuma, Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenler, bilim insanları ve gazeteciler katıldı. Programda konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, ayrım gözetmeksizin tüm arkeolojik kazılara kaynak sağlandığını söyledi.
Arkeoloji alanında uluslararası bilimsel sempozyum ve konferansların gerçekleştirilmesi için çaba gösterip Türkiye'nin arkeolojik zenginliğini her alanda öğrenilmesini bilimsel etkinliklerle sağlandığını aktaran Yazgı, 2021 yılında yürütülmekte olan arkeolojik çalışmalar içerisinde neolitik döneme ait katman bulunan 35'ten fazla kazı çalışması ile 20'den fazla yüzey araştırması gerçekleştirildiğini dile getirdi.
İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ise Anadolu'da Neolitik Çağ'a ait önemli yerleşimler ve yürütülen kazı araştırmalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Toplantıda, Şanlıurfa'da bulunan ve tarihinin Göbeklitepe'den daha önceye dayandığı düşünülen Karahan Tepe ile ilgili önemli bilgiler verildi. Sempozyum, programa yurt dışından online olarak katılan akademisyenler ve bilim insanlarının konuşmalarıyla devam etti.

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