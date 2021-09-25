Eyyübiye’ye yeni yeşil alan ve kitap otağı

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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımı tamamlanma aşamasına gelen şelale park ve kitap otağındaki son çalışmaları yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımı tamamlanma aşamasına gelen şelale park ve kitap otağındaki son çalışmaları yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Daha yeşil bir Eyyübiye için çalışan Kuş, ilçeye yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Engebeli bir alan olan ve yapımı imkansız denilen 15 Temmuz Mahallesindeki yaklaşık 3 dönümlük alanda yeşil alan, şelale park ve öğrenciler için kitap otağı yapan Kuş, çalışmaları yerinde inceledi. Kuş, incelemeleri sonrası açıklamasında, sosyal donatı alanının açılışa hazır hale gediğini, alanı kısa sürede bölge sakinlerinin hizmetine sunacaklarını belirtti.

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