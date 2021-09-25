Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ceyhan Spor: 3-1

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Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Cihan Ölmez, Sezgin Altun, Volkan Boz

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Erşen Fikret, Doğacan (Dk. 76 Barış), Halil (Dk. 78 Fahri), Emre Aydın (Dk. 86 Burak), Umut, Emre Karadağ, Abdurrahman, Ahmet Mumin, Fevzi (Dk. 86 İsa), Emre Yıldırım

CEYHAN SPOR: Enes Murat, Aziz, Kudret, Abdulkadir (Dk. 74 Mustafa Köroğlu), Zekeriya, Mert, Emre Alan (Dk. 60 Abdurrahman Emek), Kemal (Dk. 68 Fatih Yılmaz), Fatih, Okan (Dk. 60 Selçuk)

GOLLER: Dk. 31 Emre Karadağ, Dk. 45 Halil, Dk. 80 Ahmet Mumin (Karbel Karaköprü Belediye Spor) Dk. 34 Zekeriya (Ceyhan Spor)

SARI KARTLAR: Ahmet Mumin (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Mert, Abdülkadir, Fatih (Ceyhan Spor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 4´üncü hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında Ceyhan Spor´u 3-1 mağlup etti.

31'inci dakikada Fevzi´nin pasında kale önünde topla buluşan Emre Karadağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

34´üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zekeriya´nın uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

59´uncu dakikada Umut´un pasında kale önünde topu alan Halil, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

80'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Mumin´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-09-25 17:19:42



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