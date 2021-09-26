Tartıştığı sürücüyü öldüren şahıs tutuklandı

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Şanlıurfa'da yol verme kavgasında tartıştığı sürücüyü pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, dün Haliliye ilçesine bağlı Köylükent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle vurulan sürücülerden Veysel Turmak (31) hayatını kaybederken, diğer sürücü Halil D. (35) ise yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Halil D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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