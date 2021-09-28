Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi GAP Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 YR 664 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanarak araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Buluntu Hoca Bulvarı tek şerit olarak trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Buluntu Hoca Bulvarı tek şerit olarak trafiğe açıldı
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Şanlıurfa’da hurda ve atık toplayıcıları kayıt altına alınıyor Şanlıurfa’da kayıt olmadan hurda ve atık toplamak yasaklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da hurda ve atık toplayıcıları kayıt altına ...
Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
İsot’un kırk çeşidi “İsot kahvaltısı” ile tanıtıldı
YEREL HABERLER İsot’un kırk çeşidi “İsot kahvaltısı” ile tanıtıldı
(Özel) Karacadağ pirincinin zorlu hasadı başladı
YEREL HABERLER (Özel) Karacadağ pirincinin zorlu hasadı başladı
Akçakale'de husumet barışla son buldu
YEREL HABERLER Akçakale'de husumet barışla son buldu
Başkan Canpolat'tan pazar mesaisi
YEREL HABERLER Başkan Canpolat'tan pazar mesaisi
Down sendromlu Melisa, 4´üncü kattan düşüp öldü
YEREL HABERLER Down sendromlu Melisa, 4´üncü kattan düşüp öldü
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
En büyük balığı yakalan 3 bin TL'yi kaptı Geleneksel Takoran Festivali sona erdi
YEREL HABERLER En büyük balığı yakalan 3 bin TL'yi kaptı Geleneksel ...
Down sendromlu küçük kız balkondan düşerek öldü
YEREL HABERLER Down sendromlu küçük kız balkondan düşerek öldü
Şanlıurfa'da sabah sporu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sabah sporu
Durdurulan 2 araçtan uyuşturucu çıktı Şanlıurfa’da 32 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan 2 araçtan uyuşturucu çıktı Şanlıurfa’da 32 ...
Cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı Suruç polisi cinayet ve kayıp kız olayını aydınlattı Sokak cinayeti ve kayıp kız olayında sır perdesi aralandı
YEREL HABERLER Cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ...
Tartıştığı sürücüyü öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı sürücüyü öldüren şahıs tutuklandı
Akçakale'de ilaçlama çalışmaları aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Akçakale'de ilaçlama çalışmaları aralıksız çalışıyor
Düğün için süslediği aracında öldürüldü, şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Düğün için süslediği aracında öldürüldü, şüpheli ...
Birecik’te yürütülen asfalt çalışmaları incelendi
YEREL HABERLER Birecik’te yürütülen asfalt çalışmaları incelendi
Şanlıurfa’da Hazreti İsa'nın anlatıldığı tarihi kitap ile 8 bin adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Hazreti İsa'nın anlatıldığı tarihi kitap ...
Şanlıurfa'da 8 bin tarihi sikke ve dini kitap ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 8 bin tarihi sikke ve dini kitap ele ...
Koronadan ölen gazetecinin ismi parka verildi Haliliye’de İbrahim Toru Parkının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Koronadan ölen gazetecinin ismi parka ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.