Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Şanlıurfa’da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi GAP Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 YR 664 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanarak araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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