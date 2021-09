Viranşehir'de zabıta kasapları denetledi

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sakinlerinin temiz, sağlıklı, taze ve güvenilir et tüketebilmelerini sağlamak amacıyla kasaplar çarşısında yaptığı kontrollerde maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyup uymadıkları yönünde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı uygulama hakkında konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kasaplar çarşısına yönelik denetim ve kontrollerin her gün devam ettiğini ve devam edeceğinin altını çizdi. Vatandaşların sağlığı ve esenliği için ekiplerin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu kaydeden Ekinci, “Halk sağlığı asla ihmale, ertelemeye gelemeyecek bir konudur. Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve esenliği öncelikli görevlerimiz arasındadır. Tabi amacımız, esnafımızı zor durumda bırakmak değil, bu konuda farkındalıklarını arttırarak vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir et tüketmesini sağlamaktır. Özellikle et satışı yapan esnafımızdan azami ölçüde hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

