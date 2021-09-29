Şanlıurfa itfaiyesinden kortejli kutlama

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“İtfaiyecilik Haftası” kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye daire başkanlığı ekipleri, kentte kortej geçişi düzenledi.

Kurulduğu günden bu yana insanların yardımına koşan, can ve mallarını korumak için kendi canlarını tehlikeye atan itfaiyeciler, Şanlıurfa'da İtfaiye Haftası’nı şehir turu atarak kutladı. Araçlarına Türk bayraklarını asarak cadde ve sokaklarda kortej geçişi yapan Şanlıurfa İtfaiyesi araçlarının siren çalarak İtfaiyecilik haftasını kutladığını öğrenen vatandaşlar kortej geçişini ilgiyle takip etti. Bazı vatandaşların cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdikleri de dikkatlerden kaçmadı.

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