Kağıt toplayıcılarının kamyonetinde kaçak sigaraya 2 gözaltı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, kağıt toplayıcılarının kullandığı kamyonetin kasasında 2 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine, kasasında toplanan atık kağıtların bulunduğu, plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler, kasadaki atık kartonların içine gizlenen 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan, kamyonetteki ismi açıklanmayan 2 şüphelinin sorgusuna başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-10-01 11:24:22



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