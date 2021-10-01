Silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu kamerada



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde siyah yüz maskesi takan kişi, girdiği kuyumcuda silah tehdidiyle soygun yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir miktar altını poşete koyan şüpheli, kendisini bekleyen motosikletli ile birlikte kaçtı.

Olay, Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ahmet Ekinci'ye ait kuyumcuya siyah yüz maskesi takarak giren kişi, elindeki silahla dükkan sahibini tehdit edip altınları istedi. Bu sırada şüpheli, kuyumcuya giren bir kadını da silahla korkutup içeride beklemesini söyledi. Dükkan sahibinin poşete koyduğu altınları alan şüpheli, kendisini dışarıda bekleyen motosikletli ile birlikte kaçtı. Kuyumcunun ihbarıyla inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-10-01 17:33:31



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