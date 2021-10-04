Şanlıurfa'da su kesintisi yaşanacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağı uyarısında bulundu.

ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ani ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arızadan dolayı Eyyübiye ilçesi çarşı bölgesi, Tepe, Kadıoğlu, Camikebir Kurtuluş, Pınarbaşı, Bıçakçı, Yusufpaşa, Hekimdede, Kamberiye ve Maşabağı mahallelerinde 4 Ekim Pazartesi günü saat 12.00 ile 17.00 arası su kesintisi meydana gelecektir" ifadelerine yer verdi.

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