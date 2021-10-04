Eyyübiye’de asfalt atağı devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eyyübiye’de asfalt atağı devam ediyor

İHA

Eyyübiye’de asfalt atağı devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, üst yapı hizmetleri kapsamında ilçe genelinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını Huzur Sokakta devam ettirdi.
Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler üst yapı hizmetleri kapsamında ilçe genelinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını Huzur sokakta devam ettirdi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla asfalt serim çalışmalarını sürdüren ekipler, 15 Temmuz Mahallesine bağlı Huzur Sokakta da asfalt çalışmalarına devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ara cadde olan bölgede alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaya başlayan ekipler, bölgede asfalt serim çalışmalarıyla uzun ömürlü yollar yapıyor. Çalışmaları inceleyen Eyyübiye Kuş, kısa sürede tamamlanıp, işlek olan ara caddenin yeni haliyle bölge sakinlerinin hizmetine sunulacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa´da tekstil fabrikasında işten çıkarma gerginliği
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da tekstil fabrikasında işten çıkarma ...
Şanlıurfa'da su kesintisi yaşanacak
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da su kesintisi yaşanacak
Sağlıkçılar Takoran Vadisi'nde yürüdü
YEREL HABERLER Sağlıkçılar Takoran Vadisi'nde yürüdü
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Özçekim yapmak isterken canından oldu
YEREL HABERLER Özçekim yapmak isterken canından oldu
Siverek’in ünlü şire üzümü için şenlik düzenlendi
YEREL HABERLER Siverek’in ünlü şire üzümü için şenlik düzenlendi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe´de balon uçuşlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER 12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe´de balon uçuşlarına ...
Özçekim yapmak istediği tüfeğin ateş almasıyla öldü
YEREL HABERLER Özçekim yapmak istediği tüfeğin ateş almasıyla öldü
Şanlıurfa'da zabıtadan gece denetimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da zabıtadan gece denetimi
AFAD Başkanı Sezer Şanlıurfa'da
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Sezer Şanlıurfa'da
ŞUTİM’de yeni düzenlemeler
YEREL HABERLER ŞUTİM’de yeni düzenlemeler
Gençler Halfeti’yi keşfetti
YEREL HABERLER Gençler Halfeti’yi keşfetti
Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama
Sulama boruları içinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Sulama boruları içinde binlerce uyuşturucu hap ele ...
Ceylanpınar’da kış önce yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da kış önce yol çalışmaları sürüyor
Sağlık kontrolünde kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı
YEREL HABERLER Sağlık kontrolünde kaçan hükümlüyü vatandaşlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.