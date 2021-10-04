Haliliye’de parklarda yenileme çalışması

Haliliye Belediyesi, ilçeye yeni parklar kazandırmaya ve mevcut parklarda yenileme çalışmalarını devam ettiriyor.

“Yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla park ve bahçelerde çalışmalarını devam ettiren çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırılırken, bir yandan da deforme olmuş park ve bahçelerde çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda Devteşti Mahallesinde yapılan yeni parkta sona gelinirken, Paşabağı Mahallesindeki parklarda yenileme çalışmaları da tamamlandı. Mahallerine kazandırılan yeni park için Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür eden Devteşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına, “Haliliye Belediyesi mahallemize yeni bir park kazandırdı. Bu alanda emeği geçen başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve park bahçeler müdürlüğüne mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçedeki park ve bahçelerde peyzaj çalışmaları kapsamında mevsimsel çiçek ve ağaç dikimlerini de gerçekleştiriyor.

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