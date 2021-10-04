Şanlıurfa'da Gripin konserine yoğun ilgi

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Şanlıurfalı vatandaşlar açık hava konserleri kapsamında, ünlü müzik grubu "Gripin" ile coştu.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerle vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlediği açık hava konserinde Gripin Müzik Grubu Şanlıurfalılarla buluştu. Sahne performansı ile göz dolduran Gripin grubu üyeleri izleyicilerden tam not alırken konsere gelen Şanlıurfalılar Gripin Müzik Grubu’nun seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi. Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen konserde gençler hep bir ağızdan grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan konser yaklaşık iki saat sürdü.

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